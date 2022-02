MediaWorld, Smart TV DVB-T2 a poco più di 200 euro per poco tempo

Non c'è solamente l'Apple Weekend da MediaWorld in questo fine settimana. Infatti, la popolare catena ha avviato anche una promozione relativa a uno Smart TV low cost, che ovviamente dispone del supporto allo standard DVB-T2.

Scendendo maggiormente nel dettaglio dell'iniziativa promozionale, il televisore Hisense D-Led HD 32A4CG viene ora venduto a un prezzo pari a 215,99 euro sul sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale apprendiamo che generalmente il costo del prodotto sarebbe pari a 279,99 euro. In questo contesto, lo sconto è dunque di 64 euro. In ogni caso, la promozione rimarrà attiva per relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia, in quanto legata all'iniziativa Solo per il Weekend relativa al 27 febbraio 2022.

La scheda tecnica di Hisense D-Led HD 32A4CG include un pannello da 32 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Si tratta dunque di un televisore low cost che può risultare interessante per chi non ha troppe esigenze, ma le caratteristiche interessanti non mancano, in quanto ci sono alcune funzionalità smart di base e chiaramente non manca il supporto al nuovo standard in termini di digitale terrestre.

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione, considerando anche il fatto che il prezzo è sceso rispetto alla precedente promozione di MediaWorld sul TV che avevamo trattato su queste pagine. Inoltre, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul sito Web di Amazon né su quello di Unieuro.