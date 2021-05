MediaWorld, Smart TV DVB-T2 in offerta sotto i 190 euro: Unieuro rilancia

Dopo aver fatto crollare il prezzo dello smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Fold2 5G, MediaWorld ha lanciato altre iniziative promozionali. Tra queste, troviamo uno sconto relativo a uno Smart TV economico di Panasonic.

In particolare, il modello Panasonic TX-24JS350E viene proposto a un prezzo di 189,99 euro tramite il sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo, il costo del prodotto sarebbe pari a 219,99 euro. In parole povere, si tratta di un possibile risparmio di 30 euro. In ogni caso, al netto dello sconto, quel che può interessare è il fatto che si tratta di uno Smart TV low cost, ovviamente compatibile con lo standard DVB-T2 (dunque pronto per il "nuovo digitale terrestre").

Il televisore coinvolto dispone di un pannello da 24 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Dal sito Web ufficiale di Panasonic apprendiamo che non mancano applicazioni come Netflix, Amazon Prime Video e YouTube, così come sono presenti i comandi vocali tramite Google Assistant o Amazon Alexa. Ovviamente, vista la fascia di prezzo, è bene non avere delle grandi aspettative, ma sicuramente può trattarsi di un'occasione interessante per un certo tipo di utente.

Tra l'altro, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online che mettono in vendita questo modello, abbiamo notato che anche Unieuro ha scontato il prodotto. Infatti, il costo in questo caso è di 189 euro. Inoltre, il televisore rientra nell'iniziativa che consente di ottenere un 5% di sconto extra aggiungendo il prodotto al carrello. Questo significa che il prezzo finale diventa 179,55 euro.

Per il resto, i rivenditori di Amazon Italia vendono il prodotto a 191,01 euro.