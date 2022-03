MediaWorld, Smart TV DVB-T2 in offerta a soli 150 euro: ecco i dettagli

Andando oltre alle proposte di MediaWorld in termini di notebook da gaming, ci soffermiamo questa volta su una promozione in campo di televisori. Infatti, la ben nota catena ha avviato un'offerta relativa a uno Smart TV chiaramente compatibile con lo standard DVB-T2, che viene proposto a un prezzo particolarmente contenuto.

Per intenderci, il modello OK 24950HC viene ora venduto a un costo pari a 149,99 euro tramite il portale ufficiale di MediaWorld. In precedenza il prezzo del prodotto ammontava a 159,99 euro. In ogni caso, al netto dello sconto, che non è in realtà poi così elevato, risulta interessante notare come si scenda sotto la "barriera psicologica" dei 150 euro, proponendo un televisore con funzionalità smart a un costo che potrebbe risultare interessante per più di qualcuno.

In ogni caso, la scheda tecnica di OK 24950HC include un pannello con diagonale di 24 pollici e risoluzione HD Ready (1366 x 768 pixel). Non manca tra l'altro il supporto allo standard DVB-S2 (oltre che al già citato DVB-T2), così come risulta presente il sistema operativo Android. In parole povere, è possibile usufruire di applicazioni popolari come quelle di Netflix, YouTube e Amazon Prime Video, giusto per fare degli esempi concreti.

Per il resto, non siamo riusciti a scovare il modello OK 24950HC né sul portale ufficiale di Unieuro né su quello di Amazon Italia. Insomma, capite bene che la promozione lanciata da MediaWorld potrebbe fare gola a non poche persone.