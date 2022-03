MediaWorld, Smart TV DVB-T2 scontato del 30%: prezzo sotto i 200 euro

Dopo avervi segnalato una promozione di MediaWorld su un Android TV low cost, diamo ulteriormente un'occhiata alle offerte lanciate dalla ben nota catena in ambito tech. Infatti, quest'ultima ha avviato uno sconto relativo a un altro Smart TV economico.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il prezzo del modello Hisense D-Led HD 32A4CG è ora sceso a 199,50 euro tramite il sito Web di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo, in precedenza il costo a cui veniva venduto il televisore era di 285 euro. Non serve dunque chissà quale calcolo per capire che c'è uno sconto del 30%, ovvero si possono risparmiare 85,50 euro. L'offerta rientra nell'iniziativa promozionale Supersconti di Primavera di MediaWorld, che rimarrà attiva fino al 31 marzo 2022.

Il pannello del televisore Hisense D-Led HD 32A4CG ha diagonale di 32 pollici e risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Si fa dunque riferimento a un prodotto economico, adatto a chi non ha troppe esigenze. Tuttavia, non mancano le classiche funzionalità smart legate al sistema VIDAA, così come è ovviamente presente il supporto ai più recenti standard in termini di satellitare e digitale terrestre, ovvero DVB-S2 e DVB-T2.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di Amazon Italia né su quello di Unieuro. Insomma, capite bene che l'offerta avviata da MediaWorld potrebbe risultare "ghiotta" per alcune persone.