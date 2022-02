MediaWorld, Smart TV DVB-T2 con YouTube e Netflix in offerta sotto i 200 euro

Se pensate che ci siano solamente promozioni relative a TV di Sony e Panasonic da MediaWorld, vi sbagliate. Infatti, la ben nota catena ha lanciato anche un'offerta relativa a uno Smart TV low cost che supporta YouTube e Netflix.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, il modello Strong SRT32HC5433U viene adesso venduto a un costo pari a 199,99 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che solitamente il costo del prodotto ammonterebbe a 229,99 euro. Effettuando, dunque, un rapido calcolo, è possibile comprendere che lo sconto è pari a 30 euro.

Al netto del possibile risparmio, che non è in realtà poi così elevato, quello che risulta interessante è il fatto che lo sconto viene applicato su un prodotto già economico di base, che scende ora sotto la "barriera psicologica" dei 200 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di un'occasione intrigante per un certo tipo di utente, in quanto il modello di TV coinvolto dispone del sistema operativo Android, nonché dell'ovvio supporto allo standard DVB-T2. Certo, la risoluzione del pannello da 32 pollici, ovvero 1366 x 768 pixel, potrebbe far storcere un po' il naso, ma a questo prezzo è comunque un compromesso "sostenibile".

In ogni caso, abbiamo provato a cercare il prodotto sul portale ufficiale di Unieuro, ma non siamo riusciti a trovarlo. Su Amazon, invece, il televisore costa 195,05 euro (ma si passa per rivenditori). Capite bene che in questo contesto la promozione lanciata da MediaWorld può effettivamente fare gola a più di qualcuno.