MediaWorld, Smart TV Hisense da 32 pollici in offerta a ottimo prezzo

Non sono disponibili solamente le promozioni degli X-Days da MediaWorld, in quanto la nota catena sta offrendo un'ampia scelta in termini di offerte agli appassionati di tecnologia. Tra le varie proposte, spicca uno sconto legato a uno Smart TV Hisense da 32 pollici.

Più precisamente, il modello Hisense D-Led HD 32A4CG, che tra l'altro dispone di un telecomando con vari tasti rapidi per accedere ai principali servizi smart, viene ora proposto a un costo di 221,99 euro tramite il portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere sul sito Web della popolare catena, di solito il prezzo del prodotto sarebbe pari a 279,99 euro, ergo si possono risparmiare 58 euro. Potrebbe non sembrare molto, ma c'è da considerare il fatto che si fa riferimento a un televisore economico già di base.

La scheda tecnica di Hisense D-Led HD 32A4CG può risultare interessante per gli utenti che non hanno particolari esigenze in termini di risoluzione, dato che il pannello da 32 pollici è solamente HD Ready (1366 x 768 pixel), ma che vogliono comunque usufruire dell'ovvio supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2 e soprattutto delle più note funzionalità smart previste da questa tipologia di prodotto.

In ogni caso, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul sito Web ufficiale di Unieuro né su quello di Amazon Italia. Insomma, capite bene che la promozione avviata da MediaWorld potrebbe effettivamente fare gola a più di qualche utente.