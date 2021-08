MediaWorld, Smart TV LG 2021 in offerta a meno di 280 euro: Unieuro rilancia

Non sono disponibili unicamente le promozioni giornaliere da MediaWorld. Infatti, la nota catena propone svariate altre iniziative promozionali, tra cui troviamo un'offerta legata a uno Smart TV economico di LG uscito nel 2021.

Più precisamente, il modello LG 32LM6370PLA viene venduto a un prezzo pari a 272,99 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 299,99 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 27 euro. Al netto dello sconto, che non è poi così elevato, in questo caso ciò che può attirare l'attenzione è il fatto che si tratta di un televisore smart low cost uscito da poco.

Ricordiamo che il modello coinvolto dispone di un pannello da 32 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), nonché della possibilità di utilizzare applicazioni come Netflix e YouTube passando per il sistema operativo webOS 4.5. Immancabile poi anche il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2. A tal proposito, se volete approfondire le novità in termini di digitale terrestre, potete fare riferimento al nostro approfondimento legato al rinvio dello switch off al DVB-T2.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che anche Unieuro ha avviato un'offerta simile. Infatti, la nota catena vende il televisore a 272 euro. Tuttavia, il prodotto rientra nell'iniziativa che permette di ottenere un ulteriore sconto del 5% direttamente in carrello. In parole povere, il prezzo finale in questo caso diventa 258,40 euro. Su Amazon Italia, invece, il costo del prodotto è pari a 272,99 euro.