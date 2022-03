MediaWorld, Smart TV LG 2022 con RaiPlay già al centro di un'ottima promo

Oltre alle già trattate offerte di MediaWorld su TV QLED, la nota catena sta proponendo molte altre promozioni. In questo contesto, si fa notare uno sconto su uno Smart TV di LG di recente uscita.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello LG NanoCell 4K 43NANO796PC viene adesso proposto a un prezzo pari a 415 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo apprendiamo che generalmente il costo del prodotto sarebbe di 499 euro. In parole povere, c'è uno sconto di 84 euro. Niente male, considerando il fatto che, stando a quanto si apprende dal portale della nota catena, il televisore coinvolto è approdato sul mercato in questi primi mesi del 2022 (anche se in realtà c'è un po' di "confusione" in merito, in quanto, ad esempio, Euronics fa riferimento all'anno 2021, ma in ogni caso si tratta di un modello di recente uscita).

Il pannello di LG NanoCell 4K 43NANO796PC ha diagonale di 43 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non mancano tutte le funzionalità smart che ci si aspettano da un prodotto di questo tipo, tanto che nelle immagini di presentazione del modello viene messo ben in evidenza il supporto ad applicazioni popolari come RaiPlay, Netflix, NOW e così via. Inoltre, chiaramente non mancano gli standard DVB-S2 e DVB-T2.

Per il resto, abbiamo provato a cercare questo specifico modello sui siti Web ufficiali di Unieuro e Amazon Italia, senza però trovare nulla. Insomma, capite bene che l'ottima offerta lanciata da MediaWorld potrebbe fare gola a più di qualcuno.