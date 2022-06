Mediaworld: smart TV LG 4K scende a 350 Euro fino a questa sera

Se siete ancora alla ricerca di un nuovo televisore per il vostro salotto così da adeguarvi allo switch-off del digitale terrestre e il passaggio al DVB-T2, in queste ore potrete accedere non soltanto a 4 smart TV Samsung in offerta da Euronics, ma anche a uno smart TV LG 4K in sconto fino questa sera da Mediaworld.

Come parte dell’iniziativa quotidiana “Solo per Oggi”, infatti, la catena di distribuzione ha deciso di proporre il modello LG 43UP78006LB 2021 alla interessante cifra di 349 Euro, per un calo del 34% rispetto al prezzo di listino pari a 529 Euro.

Si tratta di un televisore con schermo LED Ultra HD 4K da 43 pollici di diagonale, con supporto alle tecnologie video HLG, HDR 10 e refresh rate pari a 60Hz. Risulta mancare il decoder audio Dolby, ma troviamo sempre le funzionalità smart offerte dalla piattaforma proprietaria WebOS 6.0 assieme al decoder DVB-T2 per il digitale terrestre e alla feature ALLM per il gaming.

Per giunta, il pagamento potrà essere completato in 20 rate Tasso Zero da 17,45 Euro al mese, mentre la consegna è gratuita e avviene in pochi giorni. Ci teniamo a precisare, tuttavia, che questa offerta vale solamente online e fino alle 23:59 di oggi, 7 giugno 2022. Insomma, la disponibilità è leggermente limitata.

