Mediaworld, Smart TV LG NanoCell e OLED in forte sconto solo per il weekend

Un nuovo weekend è alle porte e Mediaworld, come al solito, ha deciso di stupirci con alcune interessanti soluzioni per l'Home Entertainment di ultima generazione. Ecco le migliori offerte sulle Smart TV LG.

Partiamo senza indugio con il modello più economico del lotto. Siamo di fronte a un pannello da 65 pollici con risoluzione 4K e funzionalità smart garantite dal sistema operativo WebOS 6.0. Il modello LG di cui parliamo è il NanoCell 45 65NANO756PA 2021, modello dell'attuale generazione con pieno supporto ai nuovi standard digitali e satellitari DVB-T2 e DVB-S2.

Tante le funzionalità incluse, fra cui tutto il pacchetto Nano, che comprende un processore 4K per garantire la cosiddetta risoluzione Real 4K, Nano Color per restituire colori eccezionalmente precisi e reali e Nano Cinema, che include tutte quelle funzionalità aggiuntive certificate per la miglior fedeltà possibile nella riproduzione delle pellicole d'autore. Il prezzo di listino di questa splendida Smart TV è di 1249 Euro. Mediaworld, solo per questo weekend, lo propone a soli 899 Euro.

La seconda soluzione è per gli appassionati della tecnologia OLED. Ancora per un giorno e una manciata di ore, nella selezione Mediaworld troverete anche l'ottimo LG 4K OLED55C15LA2021. Anche in questo caso ci troviamo nell'attuale generazione, ma il display da 55 pollici con tecnologia OLED regala sensazioni di un altro spessore. Fra le caratteristiche di spicco di questo pannello ricordiamo la frequenza di aggiornamento a 120Hz, la Filmmaker Mode, la certificazione HDR 10 Pro e un angolo di visione di 178 gradi.

Naturalmente, anche in questo caso è garantito il supporto al nuovo standard digitale terrestre. La vera chicca però è la presenza della tecnologia AMD FreeSync Premium con compatibilità G-SYNC. Anche le console di nuova generazione troveranno pane per i loro denti, grazie al supporto allo standard HDMI 2.1. Il prezzo in questo caso è di 1499 Euro, niente male per le caratteristiche tecniche e soprattutto ben 400 Euro in meno rispetto al prezzo di listino.