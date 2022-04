MediaWorld, Smart TV in offerta sotto i 170 euro Solo per il Weekend

Non ci sono solamente sconti su GPU RTX serie 30 da MediaWorld. Infatti, quest'ultima ha messo in offerta anche uno Smart TV Android economico.

Più precisamente, il modello OK ODL32970H-TAB viene adesso venduto a un prezzo pari a 169,99 euro sul sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere sul portale della ben nota catena, generalmente il televisore risulterebbe acquistabile a un costo di 189,99 euro. In parole povere, c'è uno sconto di 20 euro. Non si tratta certamente di un risparmio particolarmente elevato, ma quest'ultimo è applicato su un prodotto già low cost di base.

In ogni caso, la promozione rimarrà disponibile per relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia, in quanto rientra nell'iniziativa Solo per il Weekend legata al 9 aprile 2022. Potreste dunque voler dare un'occhiata all'offerta, considerando anche il fatto che questo specifico modello non compare né sul portale ufficiale di Unieuro né su quello di Amazon Italia.

Per il resto, la scheda tecnica di OK ODL32970H-TAB include uno schermo con diagonale di 32 pollici e risoluzione HD (1366 x 768 pixel) e supporta il sistema operativo Android, quindi non mancano tutte le funzionalità smart del caso. Immancabili inoltre chiaramente gli standard DVB-S2 e DVB-T2.