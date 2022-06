MediaWorld, Smart TV OLED LG 4K 2022 già al centro di uno sconto non male

Al netto dell'offerta MediaWorld su uno Smart TV LG da 43 pollici, c'è un'altra promozione della popolare catena relativa a un prodotto di questo tipo. Infatti, al centro delle offerte di MediaWorld è finito anche uno Smart TV OLED di LG del 2022.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello LG OLED48A26LA viene adesso proposto a un prezzo pari a 1.182 euro sul sito Web di MediaWorld. Da quest'ultimo portale apprendiamo che generalmente il costo del televisore sarebbe di 1.299 euro, dunque basta un rapido calcolo per comprendere che c'è un possibile risparmio di 117 euro. Insomma, non male se si considera il fatto che si fa riferimento a una novità in ambito di televisori, in quanto si tratta di un modello 2022.

In ogni caso, la scheda tecnica di LG OLED48A26LA include un pannello OLED da 48 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non mancano tutte le feature smart che ci si aspettano da un televisore di questo tipo, nonché ovviamente è presente il supporto allo standard DVB-T2. Potete fare riferimento al portale ufficiale di LG per maggiori indicazioni in merito alle caratteristiche tecniche (sul sito Web del produttore il prezzo al momento in cui scriviamo è di 1.299 euro).

Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul sito Web di Amazon Italia né sul portale ufficiale di Unieuro. Insomma, l'offerta lanciata da MediaWorld potrebbe risultare interessante sotto diversi punti di vista.