MediaWorld, Smart TV Panasonic 4K 2021 scontato di 95 euro

Non ci sono solamente le offerte del volantino "TV Mania" da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha avviato una promozione legata a uno Smart TV di Panasonic uscito nel 2021.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Panasonic TX-40JX800E viene proposto a un prezzo pari a 654 euro tramite il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che solitamente il costo del televisore sarebbe di 749 euro. Questo significa che lo sconto è di 95 euro. Considerando il fatto che si tratta di un modello approdato di recente sul mercato, potrebbe trattarsi di una buona occasione per poter mettere le mani sul prodotto.

Ricordiamo che il televisore coinvolto dispone di un pannello da 40 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), nonché di tutte le classiche funzionalità smart che ci si aspettano da un modello di questo tipo. Risulta inoltre ovviamente presente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online che sono soliti vendere televisori, abbiamo notato che i rivenditori di Amazon Italia hanno fatto scendere ulteriormente il prezzo. Infatti, in questo caso "l'esborso" richiesto è pari a 620 euro. Per quel che riguarda, invece, Unieuro, quest'ultima catena propone il modello a 699 euro con ulteriore sconto del 5% direttamente in carrello. In parole povere, il prezzo finale diventa 664,05 euro.