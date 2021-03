MediaWorld, Smart TV Panasonic DVB-T2 in offerta a meno di 210 euro

Dopo aver trattato le offerte relative a laptop e smartphone, "torniamo" da MediaWorld per dare un'occhiata ad altre promozioni tecnologiche. Questa volta ci spostiamo tuttavia nel mondo dei televisori, in quanto al centro dello sconto c'è uno smart TV Panasonic che supporta lo standard DVB-T2.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Panasonic TX-24JS350E viene venduto a un prezzo di 209,99 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, in precedenza il costo del prodotto era pari a 219,99 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 10 euro. Al netto dello sconto, che non è dei più elevati e sarà attivo per un tempo limitato, dato che la promozione rientra nell'iniziativa "Solo per il Weekend" legata al 21 marzo 2021, il televisore in sé dispone di un prezzo contenuto, che potrebbe risultare interessante per un certo tipo di utente.

Siamo infatti dinanzi a un dispositivo che presenta un pannello da 24 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Non manca ovviamente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2, così come sono presenti le funzionalità smart di base, in modo che l'utente possa accedere ad applicazioni come Netflix, YouTube e altro.

Per il resto, dando un'occhiata alle altre promozioni relative al prodotto presenti online, siamo venuti a conoscenza del fatto che anche Amazon Italia ha scontato il televisore. Infatti, il prezzo è fissato a 209,99 euro. Lo stesso vale per Unieuro, dato che sul portale ufficiale di quest'ultima catena il costo è di 209 euro. Tuttavia, in quest'ultimo caso, il prodotto non risulta disponibile al momento in cui scriviamo.