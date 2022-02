MediaWorld, Smart TV QLED 4K Samsung scontato di 600 euro con omaggio

Nell'ambito del volantino Che Spettacolo la Tecnologia di MediaWorld, che rimarrà attivo fino al 27 febbraio 2022, spicca una promozione legata a uno Smart TV QLED di Samsung.

Più precisamente, il modello Samsung QLED QE55Q80A viene proposto a un prezzo pari a 899 euro sul sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale apprendiamo che generalmente il costo del prodotto sarebbe di 1.499 euro. In parole povere, c'è uno sconto di 600 euro: niente male per un televisore uscito nel corso del 2021 e dunque di tutto sommato recente uscita.

Tra l'altro, MediaWorld in questo periodo ha attivato una promozione speciale relativamente al prodotto, che consente all'utente di portarsi a casa in omaggio un dongle HDMI Now TV Smart Stick. Questa "chiavetta" da collegare al televisore consente di usufruire del popolare servizio di streaming ed è possibile scegliere se avere inclusi 3 mesi di Pass Cinema o Entertainment oppure 2 mesi del Pass Sport (bisogna aggiungere manualmente al carrello il prodotto per vedere il suo prezzo andare a zero).

Per il resto, la scheda tecnica di Samsung QLED QE55Q80A comprende un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non mancano le classiche funzionalità smart e l'ovvio supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2. In ogni caso, dando un'occhiata alle altre promozioni presenti online, abbiamo notato che su Amazon il prezzo del televisore è di 878,03 euro tramite rivenditori, mentre da Unieuro il costo del prodotto è di 879 euro (c'è anche un ulteriore risparmio del 5% in carrello che porta il prezzo finale a 835,05 euro). Insomma, le proposte interessanti non mancano di certo relativamente al modello coinvolto.