Mediaworld: smart TV Samsung 4K al 30% in meno, consegna a domicilio gratuita

Parallelamente al super sconto su Google Pixel 6 5G, Mediaworld include tra le promozioni del momento uno smart TV Samsung 4K al 30% in meno, disponibili nei negozi e anche online con consegna a domicilio a costo zero. Scopriamo di quale modello si tratta e i dettagli economici dell’iniziativa.

Il televisore in questione è il Samsung UE43AU9070UXZT appartenente alla gamma Crystal UHD, caratterizzato da un pannello LED Ultra HD 4K da 43 pollici di diagonale compatibile con HLG e HDR lato video. Lato sistema operativo troviamo la consueta piattaforma proprietaria Tizen, e il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre di ultima generazione è già installato nel TV. Lato audio, infine, abbiamo la codifica Dolby Digital Plus.

La catena di distribuzione normalmente propone questo televisore a 669 euro ma, per un periodo di tempo non precisato, costerà 469 euro. Il prezzo può essere ulteriormente abbassato sfruttando il Bonus TV, e il pagamento può essere effettuato in 20 rate tasso zero da 23,45 euro al mese. Infine, ribadiamo che la consegna a domicilio è gratuita per tutti e richiede solamente l’attesa di circa una settimana.

