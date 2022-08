Mediaworld: smart TV Samsung 4K al 42% fino questa sera, meno di 600 Euro

Mentre su Amazon troviamo diversi smartphone low-cost Samsung in offerta, da Mediaworld tra le offerte Solo per Oggi è possibile trovare anche uno smart TV Samsung The Frame al 42% in meno, perfetto per coloro che cercano un televisore elegante capace di integrarsi perfettamente in un salotto anche come quadro.

Per coloro non conoscono la gamma The Frame proposta dal colosso sudcoreano, si tratta di una tipologia di televisori con una cornice particolarmente spessa pensata per funzionare sia come TV effettivo, grazie alla compatibilità con lo standard DVB-T2 del digitale terrestre, sia come showcase di quadri digitali in alta qualità.

Il modello proposto da Mediaworld in offerta, dunque, è il TV The Frame LS03A con pannello QLED Ultra HD 4K da 43 pollici di diagonale, con supporto lato video alla tecnologia HDR e lato audio allo standard Dolby Digital Plus. Come già anticipato, è un modello compatibile con l’ultima generazione del digitale terrestre; inoltre, non manca il sistema operativo Tizen per accedere alle classiche funzionalità smart.

La catena di distribuzione normalmente lo vende a 999 Euro ma, fino alle 23:59 di oggi, 17 agosto 2022, e solamente online, lo propone al pubblico a 579 Euro. Il pagamento può essere completato in 20 rate Tasso Zero da 28,95 Euro al mese, mentre la consegna a domicilio è gratuita.

