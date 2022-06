Mediaworld: smart TV Samsung 4K al 50% in meno, ma solo fino questa sera

Nella giornata di ieri abbiamo fatto presente ai nostri lettori la disponibilità di un TV Samsung QLED a 1.000 Euro in meno da Mediaworld in occasione delle promozioni di giornata; oggi, invece, potrete trovare un TV Samsung 4K al 50% in meno fino alle 23:59. Vediamo nel dettaglio il dispositivo a cui ci stiamo riferendo.

Stiamo parlando del TV Samsung UE50AU8070 rilasciato nel 2021 come parte della serie Crystal UHD, venduto a 334 Euro al posto dei 679 Euro di listino. Si tratta, per l’esattezza, di un risparmio del 50,81% e il pagamento può essere completato in 20 rate Tasso Zero da 16,70 Euro se desiderato. Inoltre, la consegna a domicilio è gratuita.

Venendo al prodotto in sé, si tratta di uno smart TV con schermo LED Ultra HD 4K da 50 pollici di diagonale con refresh rate di 50Hz, con supporto a HDR10+ e HLG lato video e decoder audio Dolby Digital Plus. Il sistema operativo è la piattaforma Tizen di proprietà di Samsung e, ovviamente, troviamo il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre. Si tratta, quindi, di un modello che soddisfa tutte le esigenze del consumatore medio senza esagerare né nelle tecnologie in dotazione, né nella spesa da sostenere.

Ricordiamo, infine, che questa promozione è accessibile solo sul sito di Mediaworld e non presso i negozi fisici.

Nel mentre, da Unieuro sono arrivate le nuove Offerte Solo Online attive fino al 19 giugno prossimo.