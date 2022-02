MediaWorld, Smart TV Samsung DVB-T2 in offerta a basso costo

Va bene: l'iniziativa promozionale di MediaWorld basata sul numero 22 è probabilmente quella che ha attirato di più l'attenzione in queste ore, ma non dovreste sottovalutare anche altre offerte lanciate dalla popolare catena. Infatti, c'è un possibile risparmio niente male su uno Smart TV di Samsung.

In particolare, il modello Samsung UE24N4300AUXZT costa ora 199,99 euro sul sito Web di MediaWorld. Da quest'ultimo si può apprendere che solitamente il prezzo del televisore sarebbe pari a 239,99 euro. Non serve dunque chissà quale calcolo per comprendere che c'è uno sconto di 40 euro. Interessante inoltre notare che si scende sotto la "barriera psicologica" dei 200 euro.

Certo, non è la prima volta che questo Smart TV Samsung finisce al centro di una promozione di MediaWorld, ma chi non ha avuto modo di usufruire delle precedenti occasioni potrebbe voler approfittare della rinnovata proposta della ben nota catena. D'altronde, si fa riferimento a un prodotto realizzato da un brand particolarmente noto, nonché di un televisore che ovviamente dispone del supporto allo standard DVB-T2. Per quel che riguarda il pannello, la diagonale è di 24 pollici e la risoluzione è HD (1366 x 768 pixel).

Per il resto, l'offerta di MediaWorld può risultare interessante anche in virtù di quanto proposto dagli altri principali store online. Per intenderci, su Amazon Italia il costo del prodotto è di 219,99 euro, mentre da Unieuro si fa riferimento a un prezzo di 229 euro (e tra l'altro in quest'ultimo caso non c'è disponibilità al momento in cui scriviamo).