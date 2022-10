Mediaworld, smart TV Samsung Neo QLED 8K disponibile a 1.000 euro in meno

Al di fuori del volantino di Halloween disponibile da Mediaworld, presso la stessa catena di distribuzione è possibile trovare un ottimo smart TV Samsung Neo QLED 8K a 1.000 euro in meno. Questa offerta non ha una durata specificata, dunque attenzione alla possibile scadenza ravvicinata!

Il modello interessato è il Samsung QE55QN700BTXZT di ultima generazione, caratterizzato da un pannello Neo QLED Ultra HD 8K (dunque con risoluzione pari a 7680 x 4320 Pixel) dal refresh rate nativo di 50Hz e compatibile con la tecnologia HDR lato video. Il sistema audio gode della codifica Dolby Atmos e non manca la compatibilità con AMD FreeSync Premium Pro lato gaming e con Motion Xcelerator Turbo, standard proprietario che consente di supportare giochi VRR e contenuti a 120 Hz.

Il televisore in questione normalmente viene venduto presso Mediaworld a 2.499 euro ma, come già detto, per un periodo di tempo non precisato si scende a 1.499 euro grazie a un taglio del 40,01%. La consegna a domicilio è gratuita, mentre il pagamento può essere completato anche in 20 rate a tasso zero da 74,95 euro al mese. Per un televisore di ultima generazione con risoluzione 8K si tratta di una offerta decisamente molto interessante.

Sempre da Mediaworld pochi giorni addietro abbiamo invece trattato il lancio del volantino “FPS al massimo” dedicato a prodotti per il gaming.