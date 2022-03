MediaWorld, Smart TV Samsung in offerta a meno di 200 euro con consegna gratuita

In seguito alla promozione di MediaWorld relativa a uno Smart TV di LG, torniamo a trattare su queste pagine iniziative promozionali relative a televisori. Questa volta al centro dello sconto c'è uno Smart TV economico di Samsung.

In parole povere, il modello Samsung UE24N4300AUXZT viene ora venduto a un costo di 199,99 euro sul sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere sul portale della nota catena, in precedenza il costo del televisore era pari a 239,99 euro. Lo sconto è dunque di 40 euro, ma soprattutto si scende sotto la "barriera psicologica" dei 200 euro.

Tra l'altro, fino al 31 marzo 2022 ci sarà anche la consegna gratuita su TV e Soundbar Samsung, dunque potrebbe trattarsi di un'occasione intrigante per chi sta cercando un televisore low cost che disponga delle classiche funzionalità smart di base e chiaramente del supporto allo standard DVB-T2. In ogni caso, il pannello è da 24 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Insomma, si tratta di un prodotto pensato per chi non ha troppe esigenze, che è già stato proposto in passato a prezzo scontato da MediaWorld ma che ora si abbina anche alla consegna gratuita.

In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto relativamente al prodotto dagli altri principali store online, abbiamo notato che da Unieuro il TV non risulta disponibile, mentre su Amazon Italia il costo parte da 240 euro tramite rivenditori. Insomma, capite bene che l'offerta lanciata da MediaWorld potrebbe attirare l'attenzione di non poche persone.