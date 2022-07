Mediaworld: smart TV Samsung QLED 4K a 700 Euro in meno per poche ore

La giornata di oggi da Mediaworld è ricca di novità: assieme all’avvio del volantino “Sconto World”, la catena di distribuzione rinnova le offerte Solo per Oggi da cui riprendiamo in particolar modo un televisore Samsung QLED 4K del 2021 a 700 Euro in meno. Scopriamo assieme questo modello di fascia alta.

Si tratta per l’esattezza dello smart TV Samsung QE55QN95A nella colorazione Carbon Silver, edizione del 2021 con display Neo QLED Ultra HD 4K da 55 pollici di diagonale e con frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Lato video troviamo la compatibilità con gli standard HLG e HDR10+, mentre sul fronte audio figura la decodifica Dolby Digital Plus. Il sistema operativo resta la piattaforma proprietaria Tizen e, dulcis in fundo, non può mancare il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

Normalmente questo televisore costa 2.299 Euro ma, fino alle 23:59 di oggi, 5 luglio 2022, il prezzo cala del 30,45% a 1.599 Euro, con pagamento effettuabile a rate Tasso Zero da 79,95 Euro al mese. La consegna, peraltro, è gratuita e avviene in circa una settimana stando ai tempi stimati da Mediaworld. Inoltre, fino al 17 luglio vale la promozione aggiuntiva per cui l’acquisto di questo specifico TV Samsung consente di ottenere in regalo un TV The Frame da 32 pollici e fino a 12 mesi di Netflix. Ogni dettaglio ulteriore su questa iniziativa è disponibile sulla pagina Mediaworld tramite il banner dedicato.

