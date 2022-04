MediaWorld, Smart TV Samsung scontato NO IVA a meno di 190 euro

Se pensate che ci sia solamente il Red Weekend da MediaWorld, vi sbagliate. Infatti, la nota catena ha lanciato anche una promozione relativa a uno Smart TV Samsung low cost.

Più precisamente, il modello Samsung UE24N4300AUXZT viene adesso venduto, nel contesto dell'iniziativa NO IVA sui TV Samsung di MediaWorld (che rimarrà disponibile fino al 19 aprile 2022), a un prezzo pari a 188,49 euro sul sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale apprendiamo che generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 239,99 euro, dunque c'è un possibile risparmio del 18,04%, ovvero lo sconto è di 51,50 euro. Considerando il fatto che quest'ultimo viene applicato a un prodotto già economico "di base", capite bene che potrebbe trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno.

In ogni caso, la scheda tecnica di Samsung UE24N4300AUXZT comprende un pannello con diagonale di 24 pollici e risoluzione HD (1366 x 768 pixel), così come chiaramente non manca il supporto allo standard DVB-T2. Potrebbe inoltre interessarvi notare che si tratta di un televisore smart, dunque tramite questo modello è possibile anche sfruttare funzionalità legate alla connessione a Internet.

Per il resto, approfondendo le proposte degli altri principali store online in merito allo specifico modello trattato in questa sede, siamo venuti a conoscenza del fatto che i rivenditori di Amazon Italia vendono il televisore a partire da 243 euro. Il prodotto verrebbe invece venduto a 187,70 euro sul portale di Unieuro, ma al momento in cui scriviamo non risulta disponibile. Insomma, l'offerta di MediaWorld può risultare interessante sotto vari punti di vista.