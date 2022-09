MediaWorld, Smart TV Samsung a soli 190 euro: offerta del 20%

Al netto dell'offerta MediaWorld su un TV Panasonic, torniamo a soffermarci su quanto proposto in ambito di televisori da parte della popolare catena. Infatti, è stata lanciata una promozione relativa a uno Smart TV low cost di Samsung.

Si fa riferimento al modello Samsung UE24N4300AUXZT, che viene ora venduto a un costo pari a 190,99 euro sul portale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web si apprende che in precedenza il costo del prodotto ammontava a 239 euro, dunque c'è un possibile risparmio del 20,08%. Basta effettuare un rapido calcolo per comprendere che lo sconto è di 48,01 euro.

Si infrange insomma la "barriera psicologica" dei 200 euro, anche se va detto che non si fa riferimento a un televisore propriamente per tutti. La diagonale del pannello è infatti di 24 pollici, mentre la risoluzione è HD (1.366 x 768 pixel). In ogni caso, non manca ovviamente il supporto allo standard DVB-T2 e dalla descrizione del prodotto si apprende che sono presenti delle funzionalità smart di base.

Potrebbe insomma trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un televisore non troppo costoso. Tuttavia, fate attenzione agli altri store online, in quanto Amazon al momento in cui scriviamo ha fatto scendere il costo del prodotto a 189 euro. Lo stesso vale per Unieuro, dato che anche in questo caso il prezzo è pari a 189 euro.