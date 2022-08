Mediaworld: smart TV Sony 4K scende di 350 Euro fino a questa sera!

Mediaworld ieri ha rinnovato i Mega Sconti fino al 7 agosto prossimo includendo molti prodotti nel mondo dell’elettronica a prezzi interessanti. Parallelamente, però, troviamo anche le solite offerte di giornata disponibili online, tra le quali figura uno smart TV Sony 4K a 350 Euro in meno.

Si tratta del modello Sony KD55X85J con display LED Ultra HD 4K da 55 pollici di diagonale, con frequenza di aggiornamento pari a 100Hz e supporto alle tecnologie video HLG, HDR10 e Dolby Vision, mentre lato audio troviamo la decodifica Dolby Atmos. Lato gaming abbiamo le tecnologie VRR e ALLM, mentre il sistema operativo per tutte le funzionalità smart è Google TV. Non può mancare il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

Questo televisore del 2021 normalmente costa 999 Euro ma, fino alle 23:59 di oggi, 2 agosto 2022, lo potrete acquistare a 649 Euro effettuando l’acquisto sul sito ufficiale Mediaworld. Il pagamento potrà essere completato a rate Tasso Zero da 32,45 Euro al mese, mentre la consegna a domicilio è gratuita ma richiede almeno due settimane; in alternativa, potrete procedere con il ritiro in negozio.

In tutto ciò, anche le catene di distribuzione rivali pensano a nuove promozioni: proprio oggi abbiamo visto le nuove Offerte Solo Online di Unieuro valide fino al 7 agosto.