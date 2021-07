MediaWorld, Smart TV Sony DVB-T2 in offerta sotto i 400 euro per poche ore

Non ci sono solamente televisori di LG in sconto da MediaWorld in questi giorni. Infatti, la nota catena ha avviato anche una promozione legata a un TV di Sony che dispone di funzionalità smart.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Sony LCD43 KDL43WF665 viene venduto a un prezzo pari a 399 euro tramite il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale apprendiamo che generalmente il costo del televisore ammonterebbe a 469 euro. In parole povere, lo sconto è di 70 euro e si scende sotto la "barriera psicologica" dei 400 euro. In ogni caso, la promozione rimarrà attiva solamente per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per il Weekend" legata al 4 luglio 2021.

Il televisore dispone di un pannello da 43 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). Ci sono poi le classiche funzionalità smart di base, così come risulta immancabile il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un televisore che non costi troppo, magari appartenente a un brand noto.

In ogni caso, dando un'occhiata alle altre proposte presenti online relative al prodotto, abbiamo notato che anche Unieuro ha scontato il televisore. Infatti, quest'ultima catena propone il modello a 449 euro con ulteriore sconto del 5% direttamente in carrello (il prezzo finale diventa 426,55 euro). Per quel che riguarda, invece, Amazon Italia, i rivenditori vendono questo modello a 424 euro.