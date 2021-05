MediaWorld, lo Smart TV ufficiale di UEFA EURO 2020 è in offerta

Non ci sono solamente gli sconti relativi a prodotti Apple da MediaWorld in queste ore. Infatti, la nota catena ha lanciato anche una promozione legata a quello che viene definito come lo Smart TV ufficiale di UEFA EURO 2020 (ricordiamo che la competizione calcistica si terrà a partire dall'11 giugno 2021).

In particolare, il modello Hisense 40A5600F viene venduto a un prezzo pari a 299,99 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo, generalmente il costo del prodotto sarebbe di 329 euro. In parole povere, lo sconto è di 29,01 euro e si scende sotto alla "barriera psicologica" dei 300 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi stava già tenendo d'occhio da tempo questo prodotto, nonché per coloro che hanno intenzione di acquistare un televisore economico, magari in vista delle novità relative al DVB-T2.

Infatti, ovviamente il prodotto supporta sia quest'ultimo standard che quello DVB-S2. Per il resto, si tratta di un televisore che dispone di un pannello da 40 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). Non mancano inoltre varie funzionalità smart, supportate dal sistema operativo VIDAA U2.5 di Hisense.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che i rivenditori di Amazon propongono questo modello a 294,99 euro. Per quel che riguarda Unieuro, invece, il prezzo è pari a 299,90 euro.