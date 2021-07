MediaWorld, Smart TV Xiaomi DVB-T2 in offerta sotto i 200 euro

Non ci sono solamente sconti relativi a TV di una certa fascia da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha deciso di avviare una promozione legata a uno Smart TV low cost di Xiaomi.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Xiaomi Mi LED TV 4A viene proposto a un prezzo pari a 199,99 euro tramite il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto sarebbe di 279,99 euro. In parole povere, lo sconto è di 80 euro: potrebbe trattarsi di una buona occasione per coloro che stanno cercando un televisore particolarmente economico.

In ogni caso, la promozione rientra nel volantino "Mobile e TV Mania", che rimarrà attivo fino al 31 luglio 2021. Ricordiamo che il televisore coinvolto dispone di un pannello da 32 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel), nonché dell'ovvio supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2, che fanno riferimento alle novità in ambito di digitale terrestre e satellitare. Sono inoltre presenti delle funzionalità smart di base, compresi servizi come Netflix e Amazon Prime Video.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online relativamente a questo prodotto, abbiamo notato che i rivenditori di Amazon Italia hanno messo in sconto il televisore. Infatti, il prezzo è sceso a 199,99 euro anche in questo caso. Non siamo invece riusciti a "scovare" questo specifico modello sul portale ufficiale di Unieuro, mentre sul sito Web ufficiale di Xiaomi il prezzo è fissato a 279,90 euro.