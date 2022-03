MediaWorld, Smart TV Xiaomi scontato di 150 euro: ottimo prezzo

Non esiste solamente il volantino Tech is Woman da MediaWorld. Infatti, la ben nota catena ha avviato una promozione legata a uno Smart TV economico di Xiaomi.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Xiaomi TV P1-E da 43 pollici (non manca il sistema operativo Android e la risoluzione è 4K) viene venduto adesso a un prezzo pari a 299 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 449 euro. In parole povere, c'è un possibile risparmio di 150 euro. Il prezzo finale, tra l'altro, può risultare particolarmente intrigante, considerando anche il fatto che si scende sotto la "barriera psicologica" dei 300 euro.

Tenete bene a mente inoltre che questo televisore viene venduto a un prezzo di 327,79 euro sul portale ufficiale di Xiaomi. Unieuro ha invece avviato uno sconto simile a quello di MediaWorld, proponendo il prodotto a 299,90 euro. Inoltre, su Amazon Italia il modello è venduto dai rivenditori a partire da 299 euro. Insomma, sembra trattarsi di un buon periodo in generale per mettere le mani sul televisore, dato che è proposto a ottimo prezzo in vari store online.

Certo, Xiaomi TV P1-E era già finito al centro di altri sconti in passato, ma chi si è perso le precedenti occasioni potrebbe ora trovare modo di portare a casa il televisore a prezzo scontato. In ogni caso, la promozione trattata in questa sede rientra nell'iniziativa Non cambiare canale Cambia TV di MediaWorld, che rimarrà attiva fino al 13 marzo 2022.