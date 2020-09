MediaWorld, la smartband Huawei Band 4 Pro continua a scendere di prezzo

In seguito agli sconti legati al mondo degli smartphone e dei televisori, "torniamo a immergerci" nella tecnologia offerta da MediaWorld per via dell'avvio di un'altra promozione. Tuttavia, questa volta ci spostiamo nel mondo degli indossabili, in quanto il prodotto scontato dalla nota catena è la smartband Huawei Band 4 Pro.

Più precisamente, quest'ultima viene proposta a 56,99 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando al sito Web ufficiale della nota catena, in genere il prezzo sarebbe pari a 79,99 euro, quindi si tratta di uno sconto di 23 euro. Un risparmio non male se consideriamo il fatto che si tratta di una smartband lanciata nel 2020. Inoltre, il prezzo sta scendendo con il passare del tempo, dato che giusto qualche settimana fa il costo era più alto.

In ogni caso, per la serie "battaglia all'ultimo sconto", Unieuro e Amazon Italia non sono rimaste di certo a guardare. Infatti, la prima ha abbassato il prezzo della smartband a 56,90 euro. Inoltre, il prodotto rientra nell'iniziativa che permette al cliente di ottenere un 5% di sconto extra, quindi basta aggiungere Huawei Band 4 Pro al carrello per far scendere il costo finale a 54,05 euro. Per quanto riguarda, invece, Amazon Italia, in questo caso il prodotto viene venduto a 56,90 euro. C'è un ulteriore sconto al check-out pari a 2,85 euro. Indovinate qual è il prezzo finale? Esatto, proprio 54,05 euro, lo stesso costo offerto da Unieuro.