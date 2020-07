MediaWorld: la smartband Huawei Band 4 Pro in offerta, ma Amazon rilancia

Dopo avervi descritto i 3 smartphone Android meno costosi, è giunta l'ora di tornare a parlare delle promozioni tecnologiche della nota catena MediaWorld. Tuttavia, questa volta si passa al campo indossabili. Infatti, il prodotto coinvolto è Huawei Band 4 Pro.

In particolare, il dispositivo viene venduto a 59,99 euro sul sito ufficiale di MediaWorld. In genere il prezzo sarebbe pari a 79,99 euro, quindi il risparmio è di 20 euro. Vi ricordiamo che, al contrario di quanto si legge in alcuni listini, stiamo parlando di una smartband e non di uno smartwatch. Il display è un AMOLED da 0,95 pollici e, tra le altre cose, ci sono GPS, monitoraggio del battito cardiaco e della saturazione dell'ossigeno nel sangue (SpO2).

Dando un'occhiata al prezzo negli altri store principali, abbiamo notato che Unieuro ha avviato una promozione simile. Infatti, Huawei Band 4 Pro viene venduta proprio a 59,99 euro. Ormai la "battaglia all'ultimo sconto" tra le due catene è diventata una "guerra" che sembra non volersi concludere mai.

Tuttavia, in questo caso entrano in gioco i rivenditori di Amazon Italia. Infatti, la piattaforma del colosso dell'e-commerce propone la smartband a 49,95 euro, ovvero 10,04 euro in meno rispetto a MediaWorld e Unieuro. Insomma, tra i due litiganti, il terzo gode.

Vi ricordiamo che recentemente Huawei ha anche risolto il problema in termini di associazione che si verificava quando si provava a collegare uno smartphone GMS a un indossabile del gruppo Huawei/Honor. Per tutte le informazioni del caso, vi rimandiamo alla notizia dedicata.