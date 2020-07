MediaWorld, la smartband Samsung Galaxy Fit in sconto a 30 euro in meno

Dopo avervi illustrato il volantino di MediaWorld legato a luglio 2020, è bene soffermarsi su una promozione che non avevamo citato in precedenza, ovvero quella relativa alla smartband Samsung Galaxy Fit.

Infatti, la nota catena ha abbassato il prezzo del prodotto a 69,99 euro. Stando al portale ufficiale di MediaWorld, in precedenza il costo era pari a 99,99 euro, quindi si tratta di un risparmio di 30 euro. Il modello coinvolto è chiaramente quello uscito nel 2019, che dispone di un display da 0,95 pollici e supporta il Bluetooth 5.0.

In ogni caso, analizzando i prezzi offerti dagli altri negozi online, siamo venuti a conoscenza del fatto che la smartband viene proposta più o meno allo stesso prezzo anche da Unieuro. Infatti, quest'ultima catena propone la Samsung Galaxy Fit a un prezzo di 69,90 euro. Insomma, la sfida a chi offre lo sconto migliore continua e ancora una volta tutto si gioca nell'ordine di pochi centesimi.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, il prezzo offerto da MediaWorld e Unieuro è interessante, in quanto, ad esempio, su Amazon Italia la smartband si trova a 89,97 euro tramite rivenditori. Insomma, in linea generale sembra essere un buon periodo per mettere le mani su Samsung Galaxy Fit.