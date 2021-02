Mediaworld, smartphone fino al 40% di sconto solo per il weekend

Nella nostra selezione del giorno, vogliamo segnalarvi alcune delle migliori offerte valide solo per il weekend da Mediaworld su alcuni smartphone della scorsa generazione ma ancora estremamente validi, soprattutto per via di un ribasso che, in alcuni casi, supera anche il 40%.

Il primo prodotto che vogliamo segnalarvi è uno smartphone estremamente equilibrato, il Samsung Galaxy S20 FE, offerto solo per il weekend a 549 Euro invece dei canonici 669 Euro di listino.

La colorazione disponibile è Cloud Navy e si tratta di un device con brandizzazione Vodafone, che non ne compromette l'esperienza finale. Lo schermo AMOLED da 6,5 pollici, il processore Exynos 990 e il taglio di memoria da 6/128 GB, decisamente in linea per il prezzo a cui viene proposto, lo rendono uno smartphone dal buon rapporto qualità prezzo. Per una scelta più consapevole vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione.

Il secondo device che vorremmo proporvi è il foldable Motorola Razr di prima generazione, offerto quasi a metà del suo prezzo originale e solo per poche ore a 799 Euro invece di 1499.

Presentato in grande stile alla fine del 2019, grazie alla cerniera con tecnologia Zero Gap e a un display pieghevole interno POLED da 6,2 pollici, da chiuso diventa un device ultraportatile con un piccolo schermo esterno da 2,7 pollici di diagonale, sul quale Motorola ha lavorato molto per fornire una serie di comandi rapidi per rendere l'esperienza finale comoda e completa.