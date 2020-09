MediaWorld: smartphone Android del 2019 a soli 60 euro, Unieuro rilancia

Dopo aver puntato sull'offerta legata a un TV LG NanoCell 4K, MediaWorld non si vuole di certo fermare per quanto riguarda le offerte tecnologiche. Infatti, la nota catena ha lanciato un'offerta relativa a uno smartphone Android uscito nel 2019, che viene venduto a un prezzo particolarmente basso.

Più precisamente, il modello coinvolto è Wiko Y50, che viene venduto a 59,99 euro sul sito ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo portale, in genere il costo del dispositivo sarebbe fissato a 69,99 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio pari a 10 euro. In ogni caso, si sta parlando di uno degli smartphone più convenienti presenti sul sito di MediaWorld. Esso dispone di 1GB di RAM e 16GB di memoria interna, nonché del sistema operativo Android Oreo, nella sua Go Edition. Le colorazioni messe in offerta dalla nota catena sono quelle Dark Grey e Blue.

Tuttavia, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri store principali, abbiamo notato che Wiko Y50 viene venduto a un prezzo di 59 euro sul sito ufficiale di Unieuro. Il prodotto rientra anche nell'iniziativa che consente di ottenere un ulteriore 5% di sconto. Questo significa che basta aggiungere il prodotto al carrello per far scendere il prezzo finale a 56,05 euro. Insomma, la "battaglia all'ultimo sconto" tra MediaWorld e Unieuro continua imperterrita.

Ovviamente, Amazon Italia non è rimasta a guardare. Infatti, la versione nostrana del sito ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos propone il succitato smartphone a un prezzo di 59 euro ed è possibile ottenere un ulteriore sconto di 2,95 euro al check-out. Questo porta il prezzo finale a 56,05 euro, lo stesso proposto da Unieuro.

Insomma, potrebbe trattarsi di un buon momento per portarsi a casa questo dispositivo. Chiaramente, si tratta di uno smartphone pensato per chi non ha particolari esigenze, ovvero per coloro che sono soliti svolgere solamente poche attività di base.