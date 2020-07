MediaWorld, lo smartphone Android OPPO A52 in sconto per poche ore

Dopo aver trattato il volantino di luglio 2020, torniamo a parlare delle offerte in campo tecnologico di MediaWorld. In particolare, questa volta ci spostiamo nell'ambito degli smartphone Android, dato che il prodotto coinvolto è OPPO A52.

Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di un dispositivo arrivato recentemente in Italia, tanto che la nostra recensione di OPPO A52 è stata pubblicata solamente qualche settimana fa su queste pagine. In ogni caso, il prezzo a cui viene proposto da MediaWorld è di 174,99 euro. In precedenza, il costo era pari a 199,99 euro, quindi si tratta di un risparmio di 25 euro. La promozione rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" di oggi 16 luglio 2020, quindi stiamo parlando di un'offerta che rimarrà attiva ancora per poche ore.

Analizzando il prezzo negli altri principali store, abbiamo scoperto che Unieuro non è di certo rimasta a guardare. Infatti, la nota catena ha abbassato il prezzo dello smartphone a 174 euro (ovvero 99 centesimi in meno di MediaWorld). Insomma, la "battaglia all'ultimo sconto" tra MediaWorld e Unieuro non accenna proprio a finire. Questa è una di quelle "puntate" in cui tutto si gioca sul filo dei centesimi.

Tra l'altro, anche Amazon Italia non ha voluto essere da meno. Infatti, sul portale ufficiale italiano dell'azienda di Jeff Bezos il prezzo proposto è lo stesso che si può trovare da Unieuro, ovvero 174 euro. Insomma, non importa molto da quale store si acquista lo smartphone, dato che sembra essere un buon periodo in generale per mettere le mani su OPPO A52.

Vi ricordiamo che lo smartphone è arrivato in Italia a maggio 2020 a un prezzo di lancio di 199 euro.