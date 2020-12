MediaWorld, smartphone Android con pennino in offerta: Amazon rilancia

Nel contesto delle offerte a tempo, MediaWorld ha lanciato un'offerta interessante relativa al mondo dei dispositivi mobili. Questa volta la nota catena si è concentrata su uno smartphone Android con una caratteristica peculiare non esattamente semplice da trovare nelle fasce di prezzo più basse. Ci riferiamo al supporto al pennino.

In parole povere, nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 14 dicembre 2020 rientra anche uno sconto su Motorola Moto G Pro, dispositivo annunciato a fine maggio 2020. Il suo prezzo originale è pari a 349,99 euro, ma ora MediaWorld ha scontato il prodotto a 249,99 euro mediante il suo sito ufficiale. In parole povere, si tratta di un possibile risparmio di 100 euro. Vi ricordiamo che questo specifico modello dispone di 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. L'unica colorazione disponibile è quella Mystic Indigo.

Per il resto, i più attenti tra di voi si ricorderanno che lo smartphone era già stato messo in offerta a ottobre 2020. Tra l'altro, in quell'occasione il prezzo era ancora più basso, ovvero 239,99 euro. Tuttavia, la promozione attiva in data odierna può interessare chi si è perso quell'occasione. Stiamo infatti parlando di un modello che non scende spesso di prezzo, perlomeno per quel che concerne le principali catene.

In ogni caso, i rivenditori di Amazon Italia non sono rimasti di certo a guardare. Infatti, in questo caso il prezzo dello smartphone, "brandizzato" TIM, è pari a 182,90 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di un buon momento per mettere le mani sul dispositivo.