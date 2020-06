MediaWorld, lo smartphone Huawei Nova 5T scontato di 140 euro per poche ore

Dopo avervi descritto la Samsung Week (che punta anche ai televisori), torniamo ad analizzare gli sconti tecnologici della nota catena MediaWorld. Questa volta, il dispositivo protagonista della promozione è lo smartphone Huawei Nova 5T.

Infatti, il prodotto si può portare a casa a un prezzo di 289,99 euro sul sito di MediaWorld. In precedenza, il costo era fissato a 429 euro, quindi il risparmio è pari a 139,01 euro. Lo smartphone coinvolto dispone di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Le colorazioni messe in offerta dalla nota catena sono quelle Black, Midsummer Purple e Crush Blue. Insomma, c'è anche una certa possibilità di scelta.

In ogni caso, la promozione rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" dell'8 giugno 2020, quindi è valida ancora per poche ore, al momento della pubblicazione di questa notizia. Come sempre, fate attenzione agli altri store. Ad esempio, Unieuro ha "rilanciato", offrendo lo stesso smartphone a 288 euro (1,99 euro in meno di MediaWorld). Insomma, ancora una volta le due note catene si stanno dando "battaglia" per effettuare lo sconto migliore.

Occhio però ad Amazon Italia: lo smartphone si trova a 266 euro tramite rivenditori. A prescindere dallo store da cui si acquista il dispositivo, sembra essere un buon momento per portarselo a casa.

Vi ricordiamo che stiamo parlando di uno smartphone valido che dispone anche dei servizi Google. Ve lo abbiamo raccontato nel dettaglio nella nostra recensione di Huawei Nova 5T (uscita a fine 2019).