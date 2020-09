Mediaworld: smartphone Huawei e Xiaomi e TV LG e Samsung in offerta oggi

Come ogni giorno, si rinnovano le offerte di giornata di Mediaworld, che per il 9 Settembre propone un'ampia gamma di prodotti legati ad elettronica ed informatica in offerta, tra cui smartphone targati Huawei e Xiaomi, e vari televisori a marchio LG e Samsung.

Partendo dagli smartphone, l'Huawei P Smart Z nella colorazione sapphire blue e midnight black può essere portato a casa a 159,99 Euro, in calo di 120 Euro dal prezzo di listino imposto dal produttore. In sconto troviamo anche l'Honor 8A, brandizzato TIM, a 99,99 Euro, per un risparmio di 50 Euro in questo caso. Fronte Xiaomi citiamo le offerte su Xiaomi Redmi 9A Blue e Green, che passa a 109,99 Euro: in questo caso la riduzione di prezzo è minima, di soli 10 Euro.

Come dicevamo nel titolo, però, la lista è molto ampia e quest'oggi Mediaworld propone a 289,99 Euro il TV Samsung UE43RU7170UXZT da 43 pollici 4K Ultra HD. Lo sconto è considerevole soprattutto se si tiene conto che di listino il TV costa 499 Euro, ma chiaramente bisogna valutare anche la fascia di mercato ed il tempo passato dal lancio.

Infine, citiamo anche la promozione sul TV LG 32LM6300PLA da 32 pollici, che passa da 329 a 189,99 Euro. Mediaworld garantisce anche la consegna gratuita su tutto.