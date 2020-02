Mediaworld, parte la Smartphone mania: tante offerte fino all'1/03

Parte la "smartphone mania" di Mediaworld. La catena di distribuzione del nostro paese infatti ha dato il via ad una nuova interessante promozione che consente di acquistare, fino al 1 Marzo, diversi modelli di smartphone a prezzi ridotti.

Tra gli smartphone Samsung troviamo il Galaxy A51 a 295,62 Euro, rispetto ai 379 Euro di listino, mentre il Galaxy A30s può essere acquistato a 186,42 Euro nelle colorazioni black e white.

In sconto anche diversi dispositivi targati Xiaomi, tra cui il Redmi Note 8T da 64 gigabyte a 163,02 Euro, il Redmi Note 8 Pro da 128GB a 233,22 Euro.

Fronte Huawei, il P Smart del 2019 è passato a 139,62 Euro, mentre il P Smart+ 2019 può essere acquistato al prezzo di 163,02 Euro. Interessanti anche gli sconti dal fronte Honor, con il 20 Lite Midnight Blue e Phantom Blue disponibile a 194,22 Euro, mentre Honor 20 nella colorazione sapphire blue passa a 334,62 Euro.

Per quanto riguarda LG, invece, il K40S viene scontato a 116,22 Euro, mentre l'LG K50s passa a 155,22 Euro.

La lista completa degli smartphone in offerta è disponibile a questo indirizzo. La promozione è disponibile solo nei negozi, e propone anche il tasso zero per i pagamenti a rate.

Fateci sapere tramite i commenti se avete trovato qualcosa d'interessante o meno. Il volantino prende il prezzo della Apple Weekend.