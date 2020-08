MediaWorld, lo smartphone pieghevole Huawei Mate Xs scontato di 415 euro

Gli smartphone pieghevoli sono in realtà anche in Italia ormai da mesi. Tuttavia, il loro prezzo è ancora alto per molti utenti. Nonostante questo, ultimamente le varie catene stanno iniziando a scontare questi dispositivi. Dopo l'offerta di MediaWorld su Samsung Galaxy Z Flip, arriva quella sul pieghevole Huawei Mate Xs.

Infatti, nel contesto dell'iniziativa "XDays", la nota catena ha abbassato il prezzo dello smartphone a 2184 euro sul suo sito ufficiale. Stando a quest'ultimo, precedentemente il costo era pari a 2599 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 415 euro. Vi ricordiamo che si tratta di un dispositivo con HMS (Huawei Mobile Services), 8GB di RAM e 512GB di memoria interna, come potete leggere nella nostra recensione di Huawei Mate Xs.

Analizzando il costo del dispositivo per quanto riguarda gli altri store principali, abbiamo notato che Unieuro non è rimasta di certo a guardare. Infatti, anche in questo caso Huawei Mate Xs viene venduto a un prezzo di 2184 euro sul portale ufficiale della nota catena. Tuttavia, da Unieuro è anche attiva una promozione che consente di usufruire del 5% di sconto extra. Può sembrare una cosa di poco conto, ma in realtà con un prezzo del genere il margine è elevato. Infatti, aggiungendo lo smartphone al carrello si risparmiano ulteriori 109,20 euro. Questo significa che il costo finale è pari a 2074,80 euro.

Per quanto riguarda Amazon Italia, lo smartphone costa 2184 euro, venduto e spedito direttamente dall'azienda di Jeff Bezos.