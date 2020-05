MediaWorld, lo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip è scontato

Dopo lo sconto su Huawei P Smart+ 2019, MediaWorld questa volta propone una promozione relativa allo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip.

In particolare, il dispositivo viene venduto a un prezzo di 1349 euro sul sito ufficiale della nota catena. Precedentemente, Samsung Galaxy Z Flip veniva venduto a 1520 euro, che è anche il prezzo di listino. Insomma, il risparmio è pari a 171 euro, non male, se pensiamo che stiamo parlando di uno smartphone arrivato in Italia pochi mesi fa. Tra l'altro, MediaWorld identifica il dispositivo come "Novità", quindi significa che è stato aggiunto da poco al catalogo di dispositivi disponibili.

Come di consueto, abbiamo dato un'occhiata anche alle altre promozioni relative a Samsung Galaxy Z Flip presenti online, scoprendo che Unieuro ha avviato un'offerta simile. Infatti, il prezzo è anche qui di 1349 euro. Inoltre, anche su Amazon Italia il costo è lo stesso, ma al momento in cui scriviamo il dispositivo non risulta disponibile.

Insomma, stiamo assistendo ad alcuni dei primi sconti relativi all'iconico smartphone pieghevole di Samsung, che è sicuramente in grado di attrarre l'interesse degli appassionati. Certo, il prezzo non è ancora dei più accessibili, ma è comunque interessante notare come stia iniziando a calare, rendendo Samsung Galaxy Z Flip sempre più invitante.