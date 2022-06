MediaWorld, smartphone Samsung 2022 in sconto a meno di 150 euro

Non c'è solamente l'iniziativa NO IVA da MediaWorld. Infatti, la ben nota catena ha avviato una promozione relativa al mondo smartphone. Più precisamente, un modello 2022 di Samsung viene ora venduto a un prezzo niente male.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, lo smartphone Samsung Galaxy A13 annunciato a marzo 2022 viene adesso proposto a un prezzo inferiore ai 150 euro nel modello da 4/64GB. Generalmente il costo del dispositivo ammonterebbe a 199,99 euro, mentre adesso il prodotto viene venduto a 149,99 euro sul portale di MediaWorld. In parole povere, c'è un possibile risparmio del 25%, ovvero lo sconto è pari a 50 euro.

In ogni caso, la promozione rientra nell'iniziativa Red Friday di MediaWorld, che rimarrà attiva fino al 12 giugno 2022. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un dispositivo mobile low cost e apprezza quanto solitamente offerto dal brand Samsung. Chiaramente non si tratta di un dispositivo che punta particolarmente sulle prestazioni, ma potrebbe rivelarsi un buon compagno per chi non ha troppe esigenze.

Attenzione però al fatto che in confezione non c'è il caricabatterie, ma solamente il cavo USB Type-C. Al netto di questo, la promozione di MediaWorld potrebbe risultare interessante anche in virtù di quanto proposto dagli altri principali store online, visto che da Unieuro lo smartphone costa 175 euro (anche se c'è uno sconto extra del 5% direttamente in carrello, che porta il prezzo finale a 166,25 euro). Su Amazon Italia, invece, il prodotto viene proposto tramite rivenditori a 178,98 euro.