Mediaworld: smartphone Samsung ed Oppo sono gli ultimi sconti del 2020

Ultimo appuntamento dell'anno con gli "Sconti Solo Per Oggi" del 2020 di Mediaworld. Mentre continuano i "Mega Sconti" fino al 6 Gennaio 2021, infatti, la catena di distribuzione propone delle promozioni riservate alla giornata di oggi, che scadranno alle 23:59.

Rispetto all'immediato passato non troviamo TV, mentre non mancano gli smartphone.

A 189,99 Euro infatti è possibile acquistare il Samsung Galaxy A21s da 128 gigabyte, nelle colorazioni White e Black. Sul dispositivo viene proposto uno sconto importante se si tiene conto che di listino costa 249,90 Euro. A livello tecnico troviamo 128 gigabyte di memoria interna, accompagnata da 4 gigabyte di RAM, mentre il display è da 6,5 pollici TFT. Il processore è octa-core da 2 GHz, mentre il comparto fotografico posteriore è caratterizzato da una lente principale da 48 megapixel. La consegna a casa non è gratuita, a differenza del ritiro in negozio. Non è prevista la possibilità di effettuare il pagamento a rate.

In sconto troviamo anche l'Oppo A9 2020, al prezzo di 169,99 Euro dai 229,99 Euro di listino. Qui lo schermo è da 6,5 pollici LCD, mentre la memoria interna è da 128 gigabyte, accompagnata da 4 gigabyte di RAM. A differenza dello smartphone Samsung, però, è brandizzato TIM, il che si ripercuote anche sugli aggiornamenti.