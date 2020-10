MediaWorld: lo smartphone Samsung più venduto in offerta, Unieuro rilancia

Dopo aver lanciato il volantino "Passione Musica", MediaWorld torna a proporre un'offerta interessante relativa al mondo tecnologico. Più precisamente, questa volta ci spostiamo nel campo dei dispositivi mobili, dato che il prodotto che rientra nella promozione lanciata dalla nota catena è uno smartphone molto conosciuto di Samsung.

Più precisamente, Samsung Galaxy A51, ovvero lo smartphone più venduto nel primo trimestre del 2020, viene proposto a un prezzo di 259 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo sito Web, in genere il costo del prodotto sarebbe pari a 379,90 euro, quindi si sta parlando di un possibile risparmio di 120,90 euro. Vi ricordiamo che lo smartphone dispone di 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Le colorazioni messe in offerte dalla nota catena sono quelle Hazed Silver e Blue. In ogni caso, l'offerta rimarrà attiva per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 28 ottobre 2020.

Per il resto, dando un'occhiata alle promozioni proposte dagli altri store online più blasonati, ci siamo accorti che anche Unieuro ha scontato Samsung Galaxy A51. Infatti, lo smartphone viene venduto a 259 euro sul sito ufficiale della nota catena. Inoltre, qui c'è un "trucco". Infatti, il prodotto rientra nell'iniziativa che permette di ottenere un 5% di sconto extra. Questo significa che, aggiungendo lo smartphone al carrello, il prezzo finale scende a 246,05 euro, ovvero 12,95 euro in meno dell'offerta di MediaWorld. Insomma, la "battaglia all'ultimo sconto" continua imperterrita.

Tra l'altro, in questo caso si potrebbe quasi dire che "fra i due litiganti il terzo gode". Infatti, nella "battaglia" si è inserita anche Amazon Italia, dato lo smartphone viene venduto a 240 euro tramite rivenditori. Insomma, sembra essere un buon periodo per mettere le mani sul dispositivo, considerando che fino a qualche mese fa veniva venduto a cifre superiori.