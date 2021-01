Mediaworld: smartphone Samsung e Xiaomi tra gli sconti del primo weekend del 2021

Nel primo weekend del 2021, si rinnovano gli “Sconti solo per il weekend” di Mediaworld, che propongono a prezzo ridotto diversi smartphone a marchio Samsung e Xiaomi, senza dimenticare però i TV.

Il Samsung Galaxy A51, nella variante con 128 gigabyte di memoria interna, può essere acquistato a 249,99 Euro, 130 Euro in meno rispetto ai 379 Euro di listino, per un risparmio quindi considerevole. Lo smartphone è dotato di uno schermo da 6,5 pollici Super AMOLED, con fotocamera posteriore da 48 megapixel, processore 8-core da 2,3 GHz e 4 gigabyte di RAM. La variante in questione è brandizzata da WindTre, ed è disponibile in due colorazioni.

Disponibile a prezzo ridotto anche lo Xiaomi Redmi 9C da 64 gigabyte, che nella colorazione Midnight Gray può essere portato a casa a 139,99 Euro: in questo caso il risparmio è di 30 Euro dai 169,99 Euro precedenti.

Infine, tra gli smartphone citiamo anche il Samsung Galaxy Z Flip, che nella variante con garanzia Europa può essere acquistata a 949 Euro : il risparmio è importante se si tiene conto che di listino ha un prezzo di 1499 Euro.

Per quanto concerne i TV, invece, il Philips 32PFS6905 da 32 pollici è disponibile a 319 Euro, 30 Euro in meno dal prezzo imposto dal produttore.

Sulla maggior parte dei prodotti viene anche proposta la consegna gratuita, ma come sempre consigliamo di effettuare le dovute verifiche attraverso le pagine dedicate.