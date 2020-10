Mediaworld: smartphone e TV LG e Samsung in sconto oggi 9 Ottobre

Dopo aver parlato del nuovo Sottocosto di Unieuro, torniamo a discutere degli sconti di Mediaworld proposti nella giornata di oggi. La catena di distribuzione, nello specifico, consente di godere di sconti molto interessanti su un’ampia gamma di dispositivi, tra cui spiccano smartphone e TV.

Partendo agli smartphone. Lo Xiaomi Redmi Note 8T nella versione con 64 gigabyte di memoria interna, brandizzata Vodafone, può essere acquistato a 159,99 Euro, 30 Euro in meno dai 189 Euro di listino. In sconto però c’è anche l’Huawei P30 Lite, che viene proposto a 219,99 Euro, per un risparmio di 80 Euro rispetto al prezzo di listino imposto da Huawei: in questo caso troviamo tre diverse colorazioni. La catena di distribuzione però sconta anche il Motorola Razr Black a 1279 Euro, per un risparmio considerevole.

Fronte TV, il Samsung QLED QE55Q60TAUXZT da 55 pollici passa a 719 Euro, dai 999 Euro di listino, e l’LG 49NAN0816NA.API da 49 pollici a 549 Euro, per un risparmio di 200 Euro netti.

In sconto anche il Microsoft Surface Book 3, nella configurazione con processore i5 ed SSD da 256GB, che passa a 1669 Euro rispetto ai 1849 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.