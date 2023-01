Mediaworld, parte lo smartphone weekend: sconti fino al 29 Gennaio 2023

Mediaworld lancia in giornata odierna lo smartphone weekend, la nuova iniziativa promozionale disponibile fino al 29 Gennaio 2023 che propone un'ampia gamma di smartphone su tantissimi dispositivi d'elettronica ed informatica.

Dal fronte iPhone, segnaliamo iPhone 13 da 128 gigabyte a 799,99 Euro, con un risparmio del 14% rispetto ai 939 Euro di listino. In sconto troviamo anche iPhone 14 da 128 gigabyte ad 899,99 Euro, in calo del 12% dai 1029 Euro imposti dal produttore di Cupertino, mentre se si opta per il modello da 256 gigabygte il prezzo cala a 1029,99 Euro, dai 1159 Euro di listino.

Per quanto concerne gli altri smartphone, invece, Honor Magic 4 Lite da 128 gigabyte passa a 199,99 Euro, in calo del 33% dai 299,99 Euro di listino, mentre Xiaomi Redmi 10C nella versione 4/128GB è disponibile a 139,99 Euro, il 36% in meno dai 219,99 Euro di listino. Oppo A54s da 128 gigabye è in sconto a 169,99 Euro invece, il 28% in meno dai 229,99 Euro precedenti. In sconto anche Brondi Amico Smartphone a 99,99 Euro, dai 149,99 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Per tutti i dettagli sulle condizioni di vendita e spedizione vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti, con le relative informazioni sul possibile pagamento a rate, ovviamente ove disponibile.