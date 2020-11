MediaWorld, smartphone Xiaomi in offerta sotto i 100 euro: superata Amazon

In seguito alle promozioni relative a TV Samsung e monitor MSI e HP, "torniamo" da MediaWorld per via di un'altra offerta interessante in campo tecnologico. Più precisamente, questa volta ci addentriamo nel mondo dei dispositivi mobili, visto che il prodotto in sconto è uno smartphone Xiaomi.

Infatti, Xiaomi Redmi 9AT viene venduto a un prezzo di 99,99 euro tramite il portale ufficiale di MediaWorld. Stando al sito Web della nota catena, in genere il costo del dispositivo sarebbe pari a 119,99 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 20 euro. Vi ricordiamo che questo smartphone dispone di 2GB di RAM e 32GB di memoria interna: si tratta di un dispositivo che potrebbe risultare interessante per chi non ha troppe pretese, vuole spendere poco e utilizza lo smartphone solamente per svolgere qualche attività di base. La colorazione messa in offerta da MediaWorld è quella Grey. In ogni caso, la promozione rimarrà attiva per un tempo limitato, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 16 novembre 2020.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che i rivenditori di Amazon Italia vendono Xiaomi Redmi 9AT a un prezzo di 108,14 euro, ovvero 8,15 euro in più rispetto a quanto proposto da MediaWorld. Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello sul portale ufficiale di Unieuro. Insomma, sembra che MediaWorld sia "in vantaggio" nella "battaglia all'ultimo sconto".