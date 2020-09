MediaWorld, lo smartwatch Amazfit GTR in offerta per poche ore

In seguito allo sconto su Samsung Galaxy S10 Lite, torniamo a trattare le promozioni di casa MediaWorld. Più precisamente, questa volta ci spostiamo in campo indossabili, dato che la nota catena ha avviato un'offerta relativa allo smartwatch Amazfit GTR.

Infatti, quest'ultimo viene venduto a 129,99 euro sul sito ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo portale, in precedenza il prezzo era fissato a 149,90 euro, quindi si sta parlando di un possibile risparmio pari a 19,91 euro. Il modello coinvolto è quello Stainless Steel con dimensioni della cassa di 47mm, da non confondere con la variante da 42mm. Vi ricordiamo che in questo caso il display AMOLED è da 1,39 pollici. La promozione rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 4 settembre 2020, quindi rimarrà attiva per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia.

Analizzando gli altri store principali, abbiamo notato che Unieuro avrebbe scontato il prodotto a un prezzo molto interessante: 99 euro. Stando al sito ufficiale della nota catena, il prodotto rientrerebbe anche nell'iniziativa che consente di ottenere un 5% di sconto extra. Tuttavia, al momento in cui scriviamo,l'offerta risulta non disponibile e il dispositivo è acquistabile solamente a 149,90 euro. Aggiungendolo al carrello, si può far scendere il prezzo a 142,90 euro (costo che rimane superiore all'offerta di MediaWorld).

Per il resto, i rivenditori di Amazon Italia non sono rimasti a guardare, abbassando il prezzo proprio a 129,99 euro (lo stesso di MediaWorld). Insomma, in linea generale, potrebbe trattarsi di un buon momento per mettere le mani sullo smartwatch.