MediaWorld: lo smartwatch Amazfit GTS in sconto, ma occhio agli altri store

In seguito allo sconto sul TV Samsung QLED da 65 pollici, torniamo a parlare degli sconti della nota catena MediaWorld: ovviamente, si rimane sempre in campo tecnologico. Questa volta, il prodotto coinvolto è lo smartwatch Amazfit GTS.

Il dispositivo viene infatti venduto a un prezzo di 113,99 euro sul sito ufficiale di MediaWorld. Precedentemente, il costo era pari a 129,90 euro, quindi il risparmio è di 15,91 euro. La colorazione messa in offerta dalla nota catena è quella Orange, mentre le altre costano 129,99 euro, al momento in cui scriviamo.

In ogni caso, come di consueto, abbiamo analizzato il prezzo anche sugli altri store principali, in modo da darvi un quadro più preciso rispetto al costo di Amazfit GTS. Ebbene, la stessa colorazione dello smartwatch costa 113 euro da Unieuro (99 centesimi in meno di MediaWorld). Insomma, ancora una volta le due note catene si stanno "sfidando" alla "guerra all'ultimo sconto", facendo andare sempre più giù il costo del prodotto.

Ma non è finita qui: come si suol dire, fra i due litiganti, il terzo gode. Infatti, Amazon Italia si inserisce nella "battaglia per l'offerta migliore", proponendo lo smartwatch Amazfit GTS a 109,91 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e, in questo caso, la colorazione coinvolta è quella grigia.

Per maggiori dettagli sul prodotto, vi invitiamo a consultare la nostra guida ai migliori smartwatch sotto i 150 euro.